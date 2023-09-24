Дім Надії 1 сезон 3 серія дивитись онлайн від 24.09.2023

Серія 3 | 24.09.2023 | Сезон 1

Любовний трикутник і таємниця Валерії – дивіться онлайн кримінальну мелодраму Дім Надії 1 сезон 3 серія від 24.09.2023.

Після знайомства зі Світланою Андрій усвідомив, що саме вона – його доля, а стосунки з Лєрою насправді не були справжнім коханням. Проте колишня наречена не змогла змиритися з тим, що її, генеральську дочку, покинули заради простої медсестри. У мелодрамі Дім Надії Лєра приховала від батьків рішення Андрія та надумала самостійно розібратися з «розлучницею». Чи повірить Світлана словам Лєри? Як на рішення сина відреагував Саєнко? І яку страшну таємницю розповість чоловікові Надя? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн гостросюжетний серіал Дім Надії 1 сезон 3 серія від 24.09.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дім Надії 2 серія від 24.09.2023