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Video: Дім Надії 1 сезон 2 серія дивитись онлайн від 24.09.2023

Серіал Дім Надії 2 серія від 24.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дім Надії 1 сезон 2 серія вже на сайті СТБ
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Серія 2 | 24.09.2023 | Сезон 1

Насолодіться продовженням гостросюжетної мелодрами про вкрадене щастя – дивіться онлайн драматичний серіал Дім Надії 1 сезон 2 серія від 24.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

У 2 серії серіалу Дім Надії ви ближче познайомитеся з Андрієм та Оленою, вже дорослими дітьми Надії. Андрій тільки-но завершив навчання та почав поліцейську кар’єру у в’язниці, де працює його вітчим. Але таке рішення хлопця розгнівало його дівчину Кіру. Вона п’ять років чекала, поки коханий зробить їй шлюбну пропозицію, але Андрій повністю присвятив себе роботі. Чому родина генерала квапить Андрія з весіллям? Як склалося життя в Олени? І чи вдасться Миколі побачитися зі своїми дітьми? Дізнайтеся всі відповіді на ці запитання просто зараз – дивіться онлайн мелодраму Дім Надії 1 сезон 2 серія від 24.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дім Надії 1 серія від 24.09.2023

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