Дім Надії 1 сезон 1 серія дивитись онлайн від 24.09.2023

Серія 1 | 24.09.2023 | Сезон 1

Не пропустіть інтригуючу серіальну новинку на телеканалі СТБ – дивіться онлайн мелодраму Дім Надії 1 сезон 1 серія від 24.09.2023!

Колись Надія довірилася коханому чоловікові, який пообіцяв назавжди покінчити з кримінальним минулим заради своєї сім’ї. Микола знайшов законну роботу й розпрощався з колишніми друзями, тому головна героїня серіалу Дім Надії повірила в їхнє світле спільне майбутнє. Проте цим мріям не судилося збутися… Що сталося з подружжям? Чому Надія залишилася зовсім сама з двома дітьми? І від чого вона втекла в далеке місто, спаливши документи? Насолодіться історією про вічне кохання, дружбу та справедливість – дивіться онлайн серіал Дім Надії 1 сезон 1 серія від 24.09.2023 на сайті СТБ.

Всі серіали СТБ