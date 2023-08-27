Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Юрик
Юрик
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
Всі проєкти
ru
Серіали

Video: Серіал Аля 4 серія дивитись онлайн від 27.08.2023

Серіал Аля 4 серія від 27.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Аля 4 серія від 27.08.2023 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Серіал Аля 4 серія дивитись онлайн від 27.08.2023
Серіали

Аля: 3 серія дивитися онлайн від 27.08.2023

 Серіал Аля 4 серія дивитись онлайн від 27.08.2023
Серіали

Аля: 2 серія дивитися онлайн від 27.08.2023

 Серіал Аля 4 серія дивитись онлайн від 27.08.2023
Серіали

Аля: 1 серія дивитися онлайн від 27.08.2023

 Серіал Аля 4 серія дивитись онлайн від 27.08.2023
Серіали

Майже одружені 2023 1 серія від 28.07.2023 дивитись онлайн
Серіали Серія 4 Аля: 4 серія дивитися онлайн від 27.08.2023
Серія 4 | 27.08.2023 | Сезон 1

Невже Алю забере до себе жорстока тітка Насті? Дивіться онлайн серіал Аля 4 серія від 27.08.2023 на сайті СТБ, щоб побачити неймовірний фінал мелодрами про родину.

Аля принесла світло в життя Андрія Доніна, тому він впав у відчай після зустрічі з Марією Степанівною, тіткою Насті. В серіалі Аля жінка заявила, що звернеться в поліцію, якщо Донін не погодиться щомісяця сплачувати рахунки за її мовчання. Що Андрій зможе протиставити правоохороним органам, адже офіційно для Алі він ніхто? І чи дізнається лікар про жахливу угоду Рити та Марії? Дивіться просто зараз.

У 4 серії мелодрами Аля стан Насті дуже погіршився, тому перед лікарями постав надскладний вибір: дочекатися операції Доніна або відключити пацієнтку від апарату штучного дихання. Сам Андрій навіть гадки не має, що від нього залежить життя мами Алі, адже Рита заховала медичну картку Насті. Невже зовсім скоро станеться трагедія? Чи зможе Аля зустріти обох своїх батьків? І чи вдасться Андрієві зрозуміти, кого він насправді кохає? Дивіться онлайн серіал Аля 4 серія від 27.08.2023 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн серіал Аля – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Аля 3 серія від 27.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити