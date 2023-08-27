Серіал Аля 3 серія дивитись онлайн від 27.08.2023

Серія 3 | 27.08.2023 | Сезон 1

Втеча, порятунок і нова біда в житті дівчинки – дивіться онлайн зворушливий серіал Аля 3 серія від 27.08.2023 на сайті СТБ!

Аля втекла посеред ночі через те, що Маргарита назвала її підкидьком. Дівчинка вирушила в парк, де вона загубилася й сильно злякалася. Замість надання допомоги перехожі нацькували на заблукалу дитину поліцію, але її, на щастя, знайшла Тетяна. В серіалі Аля 3 серія Таня разом з дівчинкою потрапила до відділення поліції, адже вона не мала потрібних документів. А коли до поліції приїхав Донін, ситуація не змінилася, адже Аля побоялася назвати Андрія своїм дідусем. Невже дівчинку забере ювенальна поліція? Що далі буде з маленькою Алею? І яка родичка неочікувано з’явиться в житті малечі? Дивіться онлайн мелодраму Аля 3 серія від 27.08.2023, щоб дізнатися про нові підступні плани Маргарити.

Дивитись онлайн серіал Аля – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Аля 2 серія від 27.08.2023