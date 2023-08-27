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Video: Серіал Аля 2 серія дивитись онлайн від 27.08.2023

Серіал Аля 2 серія від 27.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Аля 2 серія від 27.08.2023 вже на сайті СТБ
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Серія 2 | 27.08.2023 | Сезон 1

Чи може щирість підкорити серця? Дивіться онлайн мелодраматичний серіал Аля 2 серія від 27.08.2023!

Андрієві довелося взяти на себе відповідальність за крихітку Алю, поки його син гастролює. І лікареві це справді дається нелегко, адже норовливу, активну й кмітливу Алю на стілець не посадиш і сиром із пліснявою не нагодуєш. У мелодрамі Аля дівчинка стала неприємним сюрпризом для нареченої свого новоспеченого дідуся. Рита одразу незлюбила внучку Доніна й вирішила зробити все, щоб позбутися цього «нещастя». Наскільки далеко готова зайти красуня заради своїх цілей? Чи вижила Настя після безтями? І чому Любов Федорівна втекла з лікарні? Дізнайтеся відповіді на всі запитання просто зараз – дивіться онлайн серіал Аля 2 серія від 27.08.2023 на сайті СТБ.

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