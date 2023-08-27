Серіал Аля 1 серія дивитись онлайн від 27.08.2023

Серія 1 | 27.08.2023 | Сезон 1

Ця історія про пошук сім’ї залишиться у ваших серцях назавжди – дивіться онлайн емоційну мелодраму Аля 1 серія від 27.08.2023 на сайті СТБ!

Нейрохірург Андрій Донін готувався до важливої конференції в Німеччині, на яку він вирішив поїхати разом зі своєю дівчиною Ритою. Красуня вже давно мріє узаконити їхні стосунки, але головний герой серіалу Аля постійно вагається через своє гірке минуле. Але зовсім скоро закоханим не буде діла до сумнівів, адже в їхньому житті станеться дещо неймовірне.

В 1 серії серіалу Аля Донін зустрів на порозі дому свого сина маленьку дівчинку, справжнє янголятко, яке стояло біля дверей, стиснувши в руці фотографію. Несподівана поява крихітки змусить Андрія переосмислити своє життя, яке вже довго було позбавлене тепла. Адже майбутню наречену Доніна більше цікавить його статус та гроші, а не взаємні почуття. Як Рита відреагує на маленьку гостю? Чому Аля прийшла саме сюди? І що сталося з її мамою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн мелодраму Аля 1 серія від 27.08.2023.

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