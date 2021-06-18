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Video: Життя прекрасне: 3 серія дивитися онлайн – 18.06.2021

Дивитися онлайн серіал Життя прекрасне - 3 серія від 18.06.2021. Український фільм Життя прекрасне серія 3 вже на сайті
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Життя прекрасне | 18.06.2021 | 2021

У серіалі Життя прекрасне 3 серія від 18.06.2021 Світлана приходить до офісу колишнього чоловіка Миколи та просить влаштувати її на роботу в його компанію. У жінки закінчилися всі заощадження, і їй треба утримувати спільну з Миколою доньку Олену. Але чоловік непохитний: якщо його доньці знадобляться гроші, вона сама їх попросить. Принижена головна героїня мелодрами Життя прекрасне 2021 вирушає додому та боїться сказати доньці, що у них більше немає грошей. Але Олена, яка потайки працює в клінінговій компанії, дає мамі велику суму і бреше, що раніше відкладала на придбання комп’ютера. Але на новій роботі у Олени теж не все гладко – до неї починає чіплятися син господарів будинку, в якому прибирається дівчина. На його очах Олена випадково розбиває дорогу вазу, і Сергій змушує її піти з ним в нічний клуб. Там нахабний мажор намагається зґвалтувати дівчину, але в Олени з’являється несподіваний рятівник. Дивіться онлайн в мелодрамі Життя прекрасне 3 серія від 18.06.2021, чим закінчиться ця божевільна ніч для наших героїв.

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Дивитися онлайн серіал Життя прекрасне – 4 серія від 18.06.2021

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