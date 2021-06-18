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Video: Життя прекрасне: 2 серія дивитися онлайн – 18.06.2021

Дивитися онлайн серіал Життя прекрасне - 2 серія від 18.06.2021. Український фільм Життя прекрасне серія 2 вже на сайті
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Життя прекрасне | 18.06.2021 | 2021

Дивіться онлайн серіал Життя прекрасне 2 серія від 18.06.2021 на сайті СТБ. Олена в сльозах розповідає мамі, що Кирило її кинув. Дівчина не розуміє, чому хлопець так вчинив, адже у них було все чудово. І Світлана змушена розповісти доньці про те, що її пов’язує з батьком Кирила і чому Віктор ймовірно буде проти шлюбу свого сина з Оленою.

У 2 серії мелодрами Життя прекрасне 2021 у Світлани з’являється ще одна проблема – скоро батько Олени перестане платити аліменти і їм нема на що буде жити. Донька радить мамі спробувати себе в ресторанному бізнесі, адже Світлана чудово готує. Жінка починає пропонувати свої послуги різним закладам, але їй скрізь відмовляють. Однак біля одного з ресторанів на Світлану чекає щасливий випадок… Який сюрприз доля приготувала для головної героїні? Дивіться просто зараз в багатосерійному фільмі Життя прекрасне 2 серія від 18.06.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Життя прекрасне – 3 серія від 18.06.2021

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