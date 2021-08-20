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Video: Привіт, тату: 4 серія дивитися онлайн – 20.08.2021

Дивитися онлайн серіал Привіт, тату - 4 серія від 20.08.2021. Український фільм Привіт, тату серія 4 вже на сайті
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Дізнайтеся у 4 серії серіалу Привіт, тату!, чим закінчилася історія Максима, Паші і Тані. Після аварії жінку привезли в лікарню. Лікарі кажуть, що турбуватися нема про що, але Таня все одно хвилюється. А що, якби вона не вижила? Вона вирішує, що синові краще дізнатися про те, що Максим – його справжній батько. Однак Паша сприймає цю новину не дуже добре, адже він думає, що мама і тато обманювали його.

В 4 серії серіалу Привіт, тату! Красовський зрозумів, що його замах на життя Тані зірвався через Марченка. Тепер у нього виник новий план: налаштувати Тетяну проти Макса і націлитися на її сина. Дізнайтеся подробиці в серіалі Привіт, тату! 4 серія онлайн.

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