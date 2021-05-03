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Video: Привіт, тату: 3 серія дивитися онлайн – 03.05.2021

Дивитися онлайн серіал Привіт, тату - 3 серія від 03.05.2021. Український фільм Привіт, тату серія 3 вже на сайті
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Привіт, тату! | 03.05.2021 | 2021

У 3 серії серіалу Привіт, тату! Красовський продовжує загрожувати Тані і навіть підсилає до неї своїх людей. Жінка відчайдушно намагається врятувати свій бізнес і сім’ю. Найбільше за все вона боїться за Пашу, тому не дозволяє хлопчикові ходити по вулиці без нагляду. Поруч з ним завжди знаходиться або мама, або бабуся. А Паші хочеться спілкуватися з Максимом, хоча його мама проти.

Максим в 3 серії мелодрами Привіт, тату! намагається стати ближче до хлопчика. Він уже втратив одного сина і тому хоче бути присутнім в житті другого за будь-яку ціну. Коли у Паші виникають проблеми в школі, гонщик приходить до нього на допомогу. Дивіться просто зараз в серіалі Привіт, тату! 3 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Привіт, тату!

Дивитись онлайн серіал Привіт, тату! – 4 серія від 03.05.2021

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