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Video: Привіт, тату: 2 серія дивитися онлайн – 20.08.2021

Дивитися онлайн серіал Привіт, тату - 2 серія від 20.08.2021. Український фільм Привіт, тату серія 2 вже на сайті
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Таня в 2 серії серіалу Привіт, тату! намагається впоратися відразу з двома проблемами. З одного боку – медіа-атака на її бізнес. Таня багато років йшла до успіху, і перемога в тендері стала для неї важливою подією. Однак тепер вона зіткнулася з несподіваними проблемами. Спочатку її компанію звинуватили в вирубці дерев, потім – у використанні неякісних матеріалів при будівництві ТРЦ. Таня і Андрій намагаються врятувати репутацію бізнесу, але за гнівними статтями в ЗМІ стоїть людина з минулого жінки. Хто він і чому хоче знищити справу життя Тані? Дізнайтеся у 2 серії серіалу Привіт, тату!

У той же час Тетяна намагається впоратися з Пашкою, який став зовсім не керованим. Спочатку він знову побився в школі, потім втік і перестав відповідати на дзвінки. Хлопчик не може змиритися з думкою про те, що мама весь цей час брехала йому. Що буде робити Таня? І чи дізнається Макс правду про те, що він – справжній батько Паші? Дивіться в серіалі Привіт, тату! 2 серія онлайн.

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Дивитись онлайн серіал Привіт, тату! – 3 серія від 20.08.2021

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