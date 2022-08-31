Вибір матері 4 серія дивитися онлайн – 31.08.2022

Вибір матері | 29.08.2022 | 2022

В 4 серії від 31.08.2022 серіалу Вибір матері відбулося возз’єднання сім’ї. Женя нарешті щаслива: вона зібрала всіх своїх дітей під одним дахом. Олена погодилася погостювати у названої матері до тих пір, поки не поїде до Голландії.

Женя попросила Карину і Дениса, щоб вони не розповідали Олені про її проблеми зі здоров’ям. Жінка десять років не бачила прийомну дочку і не хоче починати спілкування з новин про швидку смерть.

Олена взяла у матері гроші. На них вона нарешті змогла замовити підроблені документи для Інни. Але є одна проблема: вони будуть готові тільки через тиждень. Весь цей час Олені доведеться приховувати дівчинку не тільки від правоохоронців, але і від власної сім’ї.

Не пропустіть продовження історії – дивіться серіал Вибір матері 4 серія від 31.08.2022 онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Вибір матері – 5 серія від 01.09.2022