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Video: Вибір матері: 3 серія дивитися онлайн – 30.08.2022

Дивитися онлайн серіал Вибір матері - 3 серія від 30.08.2022. Багатосерійний фільм Вибір матері серія 3 вже на сайті СТБ
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Вибір матері | 29.08.2022 | 2022

Дивіться продовження історії Інни Марчук в 3 серії від 30.08.2022 серіалу Вибір матері на офіційному сайті СТБ! Олена та Інна втекли. Дівчинка захворіла і поки що не готова до довгої дороги. Втікачкам доводиться ховатися, адже Інну вже шукає міліція.

Шкільна медсестра Тамара дала свідчення слідчим. Вона розповіла про сліди побоїв, які бачила на тілі дівчинки. Молода працівниця правоохоронних органів Вікторія вирішила ще раз допитати Марину Марчук і її співмешканця Михайла.

Михайло хоче, щоб справу закрили. Для цього Марина дасть інтерв’ю журналістам, в якому звинуватить слідчих в нелюдському ставленні до скорботної матері. Чи вдасться парочці відвести від себе підозри? Що будуть робити Олена і Інна, коли побачать Марину в новинах? Дивіться в серіалі Вибір матері 3 серія від 30.08.2022 онлайн

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