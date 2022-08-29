Вибір матері 2 серія дивитися онлайн від – 29.08.2022

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Video: Вибір матері: 2 серія дивитися онлайн – 29.08.2022

Дивитися онлайн серіал Вибір матері - 2 серія від 29.08.2022 Багатосерійний фільм Вибір матері серія 2 вже на сайті СТБ
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Вибір матері | 29.08.2022 | 2022

У серіалі Вибір матері 2 серія від 29.08.2022 маленька Інна нарешті наважилася розповісти страшну правду своїй захисниці Олені. Напередодні її втечі з дому мамин залицяльник, найкращий працівник поліції Михайло, пригрозив вбити дівчину! Але вчительку найбільше приголомшила причина – Інна випадково вимкнула ігрову приставку. Щоб врятувати собі життя, дівчинка дочекалася, коли батьки-садисти підуть, а потім через вікно втекла з дому просто до Оленчиної квартири. Чи зможе жінка допомогти Інні до свого від’їзду в Амстердам? Покаже 2 серія Вибір матері (2022).

А от п’яна та весела парочка Марини та Михайла не дуже засмутилася відсутністю маленької «перешкоди». Ба більше, вони почали планувати спільний відпочинок, вити сімейне гніздечко та вести активне сексуальне життя. Однак чи не пошкодують батьки про свою легковажність? Відповідь дивіться онлайн у серіалі Вибір матері 2 серія від 29.08.2022 на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Вибір матері – 3 серія від 29.08.2022

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