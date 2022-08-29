Вибір матері 1 серія дивитися онлайн – 29.08.2022

Вибір матері | 29.08.2022 | 2022

Не пропустіть прем’єру нового драматичного серіалу 2022 від СТБ – Вибір матері. Серія 1 від 27.07.2020 познайомить вас з історією квіткарки Олени Гончар, яка повинна шукати собі нову роботу. Справу всього її життя – оранжерею – закрили, а часу на пошуки чогось нового вкрай мало. Єдина надія на закордонні наукові центри, а поки Олена чекає листа, вона влаштувалася в місцеву школу вчителькою початкових класів…

У 1 серії Вибір матері Лена звернула увагу на свою ученицю Інну Марчук. Дівчинка дуже відрізнялася від своїх однолітків: недоглянутий зовнішній вигляд, брудний одяг та переляканий погляд. Чому про Інну ніхто не піклується? Можливо, у неї немає батьків?

Однак не тільки вигляд учениці змусив Олену переживати за неї. Після уроків жінка зустріла Інну у темному парку. Там вона шукала скляні пляшки для безхатька та збирала флаєри. Учителька відразу повела її додому, проте там нікого не було. Куди зникли батьки дівчинки? Подробиці важкої долі маленької Інни дивіться онлайн у серіалі Вибір матері 1 серія від 29.08.2022.

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Дивитися онлайн серіал Вибір матері – 2 серія від 29.08.2022