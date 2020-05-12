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Неочікувано до Маші повернувся чоловік, який, здавалося б, забув про існування дружини з донькою. Спочатку жінка не хотіла чути брехливих виправдань «благовірного», але диктатура свекрухи далася взнаки. У 5 серії мелодрами Все не випадково 2021 Віра Анатоліївна розповіла сину про ситуацію із Сашею та натякнула на заможність нових батьків дівчинки, яка б могла стати моральною компенсацією за виховання чужої дитини. Блудний батько в серіалі Все не випадково 2021 захотів налагодити відносини з донькою, аби його план спрацював.

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