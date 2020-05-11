Ви дивитеся серіал Все не випадково 4 серія від 11.05.2021 на сайті СТБ. Маша була у відчаї, адже за один день втратила дорогоцінний зв’язок із донькою. Ба більше, справи з роботою складалися не в найкращий спосіб…

У 4 серії мелодрами Все не випадково 2021 свою підступну гру почала Анна. Вона завітала до Маші, аби вибачитися за невдалий перформанс на телешоу. Але за примиренням приховувалося бажання позбавити жінку ролі матері.

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– Як саме Анна втілювала свій підступний план у реальність?

– Чому Саша зненавиділа матір?

– Яка ситуація послужила приводом для руйнування доброго ставлення Варі до Маші?

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