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Video: Все не випадково: 3 серія дивитися онлайн – 11.05.2021

Дивитися онлайн серіал Все не випадково - 3 серія від 11.05.2021. Український фільм Все не випадково серія 3 вже на сайті
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Все не випадково | 11.05.2021 | 2021

У серіалі Все не випадково 3 серія від 11.05.2021 Саша дізналася, що вона донька Олега Полянського. Бабуся дівчинки, яка ніколи не любила безталанну невістку, наштовхнула онучку на думку: Маша закрутила інтрижку з Полянським і зрадила чоловіка.

У 3 серії мелодрами Все не випадково дружина Полянського не зволікала та викликала Сашу на розмову. Аби правда не так болісно вразила дівчину, Анна влаштувала новоспеченій донці шопінг і втілила в реальність всі її бажання.

У серіалі Все не випадково 2021 правда не затаїлася і від Варі. Батьки оберігали доньку від шоку, адже переймалися її станом після виходу з коми. Але доля пішла наперекір, і невдовзі дівчина дізналася те, що так ретельно приховували батьки.

Дивіться серіал Все не випадково 3 серія від 11.05.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся:

    – Як змінилися життя Варі й Саші після бенефісу правди?

    – Яку пастку підготувала родина Полянських для Маші?

    – Чому жінка ризикувала втратити доньку?

Дивитися онлайн усі серії серіалу Все не випадково

Дивитися онлайн серіал Все не випадково – 4 серія від 11.05.2021

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