Дивіться серіал Все не випадково 2 серія від 10.05.2021 на сайті СТБ. Не пропустіть продовження заплутаної життєвої історії, яка переплела долі двох родин.

Олег дізнався правду, яка кардинально перевернула його життя. Донька Варя впала в кому та потребувала термінового переливання крові, але Анна й Олег не могли допомогти своїй дівчинці. У 2 серії мелодрами Все не випадково лікарі повідомили: Варя не їхня біологічна дитина!

Олег не міг ризикувати станом своєї рідної кровинки, тому скористався зв’язками та дізнався, хто справжня матір дівчини. У серіалі Все не випадково 2021 цією жінкою виявилася новоспечена знайома Маша! Прибуття рятівниці пішло на користь дівчинці, і згодом вона прийшла до тями.

Дивіться серіал Все не випадково 2 серія від 10.05.2021, аби дізнатися:

– Що відчула Маша, коли вперше доторкнулася до Варі?

– Як її присутність вплинула на дівчинку?

– Невже Олег розповів жінці приголомшливу правду?

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