Нова життєва історія від СТБ розповість про ілюзорність і примарність картинки ідеального життя, яка одного дня може розсипатися на тисячу шматочків. Дивіться онлайн серіал Все не випадково 1 серія від 10.05.2021 на сайті СТБ.

Варя і Саша – дівчата з паралельних всесвітів. Перша народилася в заможній родині та жила заради одного – слідування образу ідеальної доньки, як того вимагала сувора матір. Сашу ж у мелодрамі Все не випадково 2021 виховувала вулиця, адже матір з ранку до ночі працювала офіціанткою, аби прогодувати родину. Здавалося б, дівчата не мали нічого спільного та ніколи не мали зустрітися. Але доля – ще та авторка гострих життєвих сюжетів…

Дивіться серіал Все не випадково 1 серія від 10.05.2021 – дізнайтеся, яка фатальна подія відкрила очі у двох сім’ях і поділила їхні життя на до і після раз і назавжди…

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Дивитися онлайн серіал Все не випадково – 2 серія від 10.05.2021