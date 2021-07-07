Дивіться онлайн серіал Провина кохання 1 сезон 4 серія від 07.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! Ольга підготувала Владу на день народження цікавий подарунок – зустріч із його донькою Катею. Протягом багатьох років дівчина тримала образу на тата та відмовлялася спілкуватися, проте цього разу вирішила дати їхнім стосункам новий шанс. Чи вдалося батьку та доньці пробачити одне одного та порозумітися? Відповідь дивіться у 4 серії Провина кохання 2021.

Тим часом Ігор запросив Ольгу в ресторан на відверту розмову. Цієї ночі він летить назад в Америку, тому нарешті набрався сміливості сказати про свої почуття. Як жінка відреагує на зізнання колишнього? І який неприємний сюрприз отримає цього вечора? Дивіться онлайн фільм Оксани Байрак Провина кохання сезон 1 серія 4 на СТБ!

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