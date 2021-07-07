У серіалі Провина кохання 1 сезон 3 серія від 07.07.2021 стосунки Ольги та Влада перейшли на новий рівень. Після вечері в заміському будинку псевдоподружжю довелося залишитися на ніч в одному номері, і це дуже їх зблизило. Ольга вперше подивилася на Влада не як на розбещеного увагою артиста, а як на людину з непростим минулим. Чоловік розповів про першу дружину та дорослу доньку, яка відмовилася з ним спілкуватися, Ольга також відкрила йому своє серце.

У 3 серії Провина кохання Ігор напросився пожити у Вероніки та заодно перевірити, чи справді колишня дружина зустрічається з Владом. Чим закінчиться його розслідування? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн ліричну комедію Провина кохання 2021 серія 3 на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Провина кохання – 4 серія від 07.07.2021