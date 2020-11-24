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Video: Спіймати Кайдаша: 9 серія дивитися онлайн - 24.11.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 9 серія від 24.11.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 9 вже на сайті
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Спіймати Кайдаша | 24.11.2022 | 2022

Від Нового року у героїв Спіймати Кайдаша серії 9 від 24.11.2022 багато очікувань. Таня чекає, коли саме вони з Артемом і дітьми переїдуть у нову хату. Але не знає, що часто на будівництво дехто заглядає й залишає під порогом заговорені на горе волосся. Мати Мотрі прийняла до себе дочку і зятя, які повернулися з міста, і чекає, коли ж вони розлучаться. У Лавріна в сім’ї скоро поповнення. А Карпо п’є через відсутність роботи. Але йому залишилося недовго заглядати в чарку, адже його примітив новий керуючий Федір Вікторович, представник кандидата в президенти. Він пропонує Кайдашенку хороші гроші за те, що той буде агітувати народ і обіцяти повернення Радянського Союзу. До чого призведе зміна влади в селі? Дивіться онлайн 9 серію Спіймати Кайдаша.

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