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Video: Спіймати Кайдаша: 8 серія дивитися онлайн – 27.04.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 8 серія від 27.04.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 8 вже на сайті
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Спіймати Кайдаша | 27.04.2022 | 2022

У обох синів Омелька в серіалі Спіймати Кайдаша 8 серії від 27.04.2022 не лагодиться сімейне життя. Карпо з Мотрею ледве зводять кінці з кінцями в Богуславі. Їм доводиться дорого платити за оренду квартири, а Мотрі по два місяці затримують зарплатню. Смута і в будинку Лавріна. Хлопець ходить, як знятий із хреста, схудлий і втомлений. З Мелашки поки що погана господиня: навіть кашу зварити в неї не виходить. Вона бігає в клуб на репетиції, а чоловік займається господарством, дітьми і працює на будівництві.

У серіалі Спіймати Кайдаша настає день народження Кайдашихи. Вона готує на стіл кілька днів поспіль, але вся сім’я забуває її привітати. Омельку в затяжному запої знову починає привиджатися чортівня. Він настільки переляканий, що перестає говорити. Дивіться Спіймати Кайдаша серію 8 онлайн і дізнайтеся, як скандальні родичі викрутяться на день народження Марусі? І чи зможе Омелько повернутися до нормального життя?

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