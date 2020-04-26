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Video: Спіймати Кайдаша: 7 серія дивитися онлайн – 26.04.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 7 серія від 26.04.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 7 вже на сайті
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Поймать Кайдаша | 26.04.2022 | 2022

У серіалі СТБ Спіймати Кайдаша серії 7 від 26.04.2022 Лаврін їде на заробітки в Обухів, а молоду маму Мелашку залишає на поруки скандальної рідні. Кайдашиха знову починає завантажувати молодшу невістку роботою, для того, щоб самій якомога більше часу проводити з онуком. Доходить до того, що бабуся взагалі перестає підпускати маму до дитини.

Спостерігаючи за сім’єю брата, Карпо теж гостріше відчуває бажання мати дітей. Це підштовхує його більше часу проводити з Анджеліною і навіть запропонувати Тані оформити на нього опіку за дівчинкою з обов’язком платити аліменти. Мотря ж переживає відсутність дитини по-своєму – вона ставиться до пса Султана, як до власного чада. Чим завершиться ця трагедія? І чи зможе шлюб Карпа вистояти? Дивіться онлайн Спіймати Кайдаша 7 серію на сайті СТБ.

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