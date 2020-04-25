Спіймати Кайдаша: 6 серія дивитися онлайн – 25.04.2022

У серіалі Спіймати Кайдаша 6 серії від 25.04.2022 Мотря та Карпо переїхали в окрему хату. Але й це не поставило крапку на регулярних родинних конфліктах. Тепер старша невістка хоче собі окремий двір й окреме господарство. Разом із Кайдашихою вони сперечаються, за чиї гроші купували свиней і хто їх більше годував, кому скільки городу належить і скільки двору. Переділ інструментів влаштував і Карпо, який наважився відокремитися від питущого батька і заробляти в СТО самостійно.

Лаврін із Мелашкою намагаються триматися якомога далі від конфліктів. Але замість цього потрапляють між двох вогнів. Дивіться онлайн Спіймати Кайдаша серію 6. Дізнайтеся, чи догодила друга невістка вимогливій Кайдашисі?

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Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша – 7 серія від 01.01.2021