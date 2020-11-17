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Video: Спіймати Кайдаша: 5 серія дивитися онлайн - 17.11.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 5 серія від 17.11.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 5 вже на сайті
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Спіймати Кайдаша | 17.11.2022 | 2022

Лаврін все літо залицявся до Мелашки й у серіалі Спіймати Кайдаша 5 серії від 17.11.2022 зважився засилати сватів. Кайдашиха зраділа – нарешті у неї буде робоча невістка без кепського характеру, як у Мотрі. Але чим ближче сім’я героїв під’їжджала до села Біївці, тим погіршувався настрій Марусі: дорога погана, вулиці вузькі, хати маленькі й місцями занедбані. Що вже й говорити про її «радощі», коли вона побачила, як бідно живуть Балаші.

Зовсім не зраділа сватанню Лавріна і Мотря. Вона відразу розхвилювалася, де ж нова сім’я житиме: усі кімнати в будинку вже зайняті. Вона не на жарт розійшлася і стала пиляти Карпа, щоб той умовив брата переробити під житло сарай. Чи вдалося їй вижити з хати Мелашку, яка навіть не встигла стати невісткою? Дивіться онлайн у 5 серії Спіймати Кайдаша.

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