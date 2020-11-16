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Video: Спіймати Кайдаша: 4 серія дивитися онлайн - 16.11.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 4 серія від 16.11.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 4 вже на сайті
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Спіймати Кайдаша | 16.11.2022 | 2022

Норовиста Мотря в серіалі Спіймати Кайдаша 4 серії від 16.11.2022 змогла вмовити Карпа й улаштувалася на роботу в сільську раду. Удома вона стала з’являтися рідше, але сварки в хаті так і не згасли. Щоразу як свекруха та невістка опиняються в одній кімнаті – відразу лунають крики. Кайдашиха риється в речах молодих і рахує їхні гроші, а Мотря злиться і вимагає від Карпа поставити замок на двері.

Лаврін приїжджає додому кожні вихідні, але витримати навіть один день із родичами не може. Тому збігає ночувати до сусідки Тані, яка вже народила доньку чи то від його брата, чи то від самого героя. Молодший Кайдашенко не любить її, але жаліє й намагається допомагати чим тільки може. Навіть думає, чи не одружитися йому. А старий Омелько затіяв лікування від алкоголізму. Наскільки йому це вдається – дивіться онлайн у Спіймати Кайдаша серії 4.

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