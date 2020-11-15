Спіймати Кайдаша: 3 серія дивитися онлайн – 15.11.2022

Спіймати Кайдаша | 15.11.2022 | 2022

Війна між свекрухою та невісткою в серіалі Спіймати Кайдаша 3 серії від 15.11.2022 почалася з найпершого дня, як Мотря переступила поріг нового будинку. Тепер вона тільки і встає доїти корову й годувати свиней, топить і замітає в будинку та варить їжу. А підступна Маруся раз по раз стогне і скаржиться на погане самопочуття. Не вважає за потрібне захищати дружину й Карпо.

Суцільні сварки виживають із дому Омелька та Лавріна. Голова сімейства спивається в гаражі до появи галюцинацій. А його молодший син вирішує виїхати в місто на заробітки. Напередодні Різдва Мотря знаходить лист, який сусідка Таня написала Карпу. Що було всередині? І яке рішення Таня прийняла з приводу небажаної дитини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн Спіймати Кайдаша серію 3.

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