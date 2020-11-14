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Video: Спіймати Кайдаша: 2 серія дивитися онлайн - 14.11.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 2 серія від 14.11.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 2 вже на сайті
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Спіймати Кайдаша | 14.11.2022 | 2022

У серіалі Спіймати Кайдаша 2 серії від 14.11.2022 в Семигорах щосили йдуть приготування до весілля Карпа й Мотрі. Цій новині не радий ніхто: ні самі Кайдаші, які не хочуть норовливу ​​невістку, ні сім’я Мотрі, яка вважає майбутнього зятя головним болем всього села, ні без взаємності закохані Артем і Таня. Сватам доводиться домовлятися, де святкувати весілля: у кафе або вдома. Наречена проти шатра у дворі, а Маруся Кайдашиха не хоче витрачати гроші на банкет. Не можуть герої Спіймати Кайдаша домовитися і про те, де будуть жити молоді після одруження.

На тлі весільних турбот ніхто, крім Лавріна, не помічає страждань сусідки Тані. Одруження Карпа настільки вдарило по дівчині, що вона втратила останній спокій: звернулася до баби Параски за травами, обрізала волосся, кожен день ходить із заплаканим обличчям. Хлопець намагається підбадьорити її, але справа доходить до лікарні… Що станеться з Танею? І чи зможе вона відпустити Карпа? Дивіться онлайн Спіймати Кайдаша серія 2.

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