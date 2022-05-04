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Video: Спіймати Кайдаша: 12 серія дивитися онлайн – 04.05.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 12 серія від 04.05.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 12 вже на сайті
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Шлюб Мелашки й Лавріна в серіалі Спіймати Кайдаша 12 серії від 04.05.2022 тріщить по швах. У Лавріна не вистачає сміливості відпустити дружину, але й довіряти їй після зради він більше не може. Чоловік перестав приховувати, що Меланя погана господиня і погана мати. Адже саме з її вини вони мало не втратили сина…

Атмосфера в будинку Кайдашів знову напружена до межі. У країні почався Майдан і війна на Донбасі. Керуючий утік і Карпо залишився без роботи. Він називає революцію вірусом, а Лаврін звинувачує брата в тому, що він ненавидить Україну. Васю призвали до армії, і він пропав у Іловайському котлі. Світлана одна з небагатьох шукає його і намагається вірити, що він живий. Дивіться онлайн Спіймати Кайдаша 12 серію і дізнайтеся, чи прийде мир у Семигори і сім’ю героїв?

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