Після втечі Мелашки до Києва життя в родині героїв Спіймати Кайдаша в 11 серії від 03.05.2022 змінилося. Усі намагаються берегти молодшу невістку, не лаятися з нею, не перевантажувати. Але це дівчину не заспокоює. Вона часто відпрошується в місто по уявних справах і досі переписується з Сашком із Донецька. Про її секрет дізнається Карпо, який не знає, що зробити першим: прибити Мелашку, набити морду її коханцю або розповісти Лавріну. Що він вибере? Дивіться в новій серії Спіймати Кайдаша.

Омелько знову запив. Щоразу його пиятики призводять до наслідків, страшніших за попередні. Він не впізнає людей, не може стояти на ногах і виразно розмовляти. Чи зможе він ще раз перемогти свою тягу до алкоголю? Дізнайтеся в 11 серії Спіймати Кайдаша.

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Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша – 12 серія від 01.01.2021