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Video: Спіймати Кайдаша: 10 серія дивитися онлайн – 02.05.2022

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша - 10 серія від 02.05.2022. Український драматичний фільм Спіймати Кайдаша серія 10 вже на сайті
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Спіймати Кайдаша | 02.05.2022 | 2022

Над сім’єю героїв серіалу Спіймати Кайдаша в 10 серії від 02.05.2022 нависла нова хмара проблем. У Мелашки й Лавріна остаточно пройшов цукерково-букетний період стосунків. І зовсім ще юна дівчина зрозуміла, відтоді як вийшла заміж у 17 років, не нагулялася, не нажилася для себе самої та не побачила світ. Мелашка починає бунтувати: не доглядає за дітьми, не готує їжу й огризається на будь-яке зауваження Марусі. Лаврін же ходить як смерть: із чорними колами під очима від дикої втоми. Він не впізнає матір і плутає її з дружиною, не розрізняє день і ніч. Але навіть жалість до чоловіка не зупиняє молодшу невістку. Вона придумує план, як утекти з-під гніту Кайдашів. Чи зможе героїня кинути власних дітей заради кращого життя? Дивись онлайн Спіймати Кайдаша серію 10.

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