В 4 серії серіалу Снайперша Віра дізнається, що навіть якщо вдасться вдало виконати останнє завдання, її ніхто не відпустить і не дозволить вийти з гри. Тому жінка вирішує помститися своєму покровителеві. Для цього вона змушує Надю зробити все можливе й неможливе, щоб договір між Михайлом і Риковим не був підписаний. Але їй це не вдається… І тепер Вірі необхідно якимось чином виправити ситуацію, що склалася. Чи вдасться героїні придумати ідеальний план помсти та втілити його в життя? Дізнайтеся в серіалі Снайперша 4 серії від 01.07.2021 просто зараз!

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