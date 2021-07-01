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Video: Снайперша: серія 4 від 01.07.2021

Серіал Снайперша 4 серія від 01.07.2021 дивитися онлайн. Фільм Снайперша серія 4 на офіційному сайті СТБ
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Снайперша | 01.07.2021 | 2021

В 4 серії серіалу Снайперша Віра дізнається, що навіть якщо вдасться вдало виконати останнє завдання, її ніхто не відпустить і не дозволить вийти з гри. Тому жінка вирішує помститися своєму покровителеві. Для цього вона змушує Надю зробити все можливе й неможливе, щоб договір між Михайлом і Риковим не був підписаний. Але їй це не вдається… І тепер Вірі необхідно якимось чином виправити ситуацію, що склалася. Чи вдасться героїні придумати ідеальний план помсти та втілити його в життя? Дізнайтеся в серіалі Снайперша 4 серії від 01.07.2021 просто зараз!

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