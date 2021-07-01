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Video: Снайперша: серія 3 від 01.07.2021

Серіал Снайперша 3 серія від 01.07.2021 дивитися онлайн. Фільм Снайперша серія 3 на офіційному сайті СТБ
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Снайперша | 01.07.2021 | 2021

У 3 серії серіалу Снайперша від 01.07.2021 ви побачите, як чудовий план Віри з перевтілення Наді в загиблу дружину Михайла дав свої результати. Жертва попалася на гачок! Ще вчора Михайло мав твердий намір скасувати угоду з купівлі комбінату, а сьогодні всі його думки зайняла Надя. Людиною в такому стані дуже легко маніпулювати. Чим, власне, й намагаються скористатися аферисти, нав’язуючи йому підписати договір про купівлю-продаж. Чи схаменеться Михайло? Або ж, засліплений почуттями до Наді, зробить фатальну для себе помилку? Дивіться серіал Снайперша 3 серія від 01.07.2021 просто зараз!

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Дивитися онлайн Снайперша – 4 серія від 01.07.2021

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