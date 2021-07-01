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Video: Снайперша: серія 2 від 01.07.2021

Серіал Снайперша 2 серія від 01.07.2021 дивитися онлайн. Фільм Снайперша серія 2 на офіційному сайті СТБ
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Снайперша | 01.07.2021 | 2021

У 2 серії українського серіалу Снайперша головна героїня Віра, дізнавшись про вагітність, намагається вийти з гри. Так би мовити, звільнитися зі своєї незвичайної роботи. Адже жінці при надії необхідно відмовитися від шкідливих звичок і стресу, якого в її нелегкій праці більш ніж достатньо. Але бос нічого не хоче чути про вагітність і дає завдання спокусити чергового впливового бізнесмена. Віра приймає рішення змінити тактику та намагається залучити до справи амбітну племінницю Надю. Дівчина приїхала підкорювати місто та оселилася у неї на деякий час. Але чи так провінціалка представляла міське життя? І чи захоче мати відношення до сумнівної сфери діяльності? Дізнайтеся в серіалі Снайперша 2 серії від 01.07.2021 просто зараз!

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Дивитися онлайн Снайперша – 3 серія від 01.07.2021

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