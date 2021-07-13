В завершальній 4 серії серіалу Рецепт кохання від 13.07.2021 Лариса та Антон визнають, що не можуть бути разом і люблять абсолютно інших людей. Лариса залишається з Ігорем, Антон же хоче зізнатися у своїх почуттях Любі. Тим часом в Лондоні за сера Едуарда дуже переживає леді Камілла, яка колись була його супутницею. Чи не завадить вона сімейному щастю Едуарда і Параски? На що піде Антон, щоб розшукати Любу? І на який вчинок Лариса надихне Ігоря? Дивіться 4 серію романтичної комедії Рецепт кохання від 13.07.2021 на СТБ.

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