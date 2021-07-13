Життя героїв серіалу Рецепт кохання у 3 серії від 13.07.2021 повністю перевертається. Так, Лариса і дворецький Ігор настільки захопилися спогадами, що навіть поцілувалися. Водночас і Антон зближується з кухаркою Любою настільки, що вирішує скасувати весілля. А мама Лариси Парасковія Іванівна своєю щирістю полонила серце англійського дворянина сера Едуарда, який в підсумку робить їй пропозицію. На їхнє весілля збирається вся компанія в тому ж складі. Але, як відомо, це свято не обходиться без бійки … Дивіться продовження комедії Рецепт кохання серію 3 від 13.07.2021 на офіційному сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Рецепт кохання – 4 серія від 13.07.2021