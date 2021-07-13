Дивіться онлайн серіал Рецепт кохання 2 серію від 13.07.2021. Щоб гідно прийняти візит свекра, Лариса знімає шикарний особняк, наймає персонал і перетворює свою маму. По приїзду сер Едуард задає все більше питань, тим самим спонукаючи Ларису до вигадування нових небилиць. Під час знайомства двох сімей відбувається багато курйозних ситуацій, але все ж таємниця Лариси залишається не розкрита. А в кінці вечора мама в супроводі сера Едуарда відправляється приймати пологи у свині, а Лариса та Антон пізнають у своєму персоналі давніх знайомих … Чим же обернеться ця зустріч? Дивіться 2 серію комедії Рецепт кохання від 13.07.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Рецепт кохання – 3 серія від 13.07.2021