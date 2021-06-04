Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Продається будинок із собакою: 4 серія дивитися онлайн – 04.06.2021

Дивитися онлайн серіал Продається будинок з собакою - 4 серія від 04.06.2021. Український фільм Продається будинок з собакою серія 4 вже на сайті
Дивіться також
Продається будинок із собакою |Серія 1 |04.06.2021| 2021
Продається будинок із собакою: 1 серія дивитися онлайн – 04.06.2021...
Продається будинок із собакою |Серія 2 |04.06.2021| 2021
Продається будинок із собакою: 2 серія дивитися онлайн – 04.06.2021...
Продається будинок із собакою |Серія 3 |04.06.2021| 2021
Продається будинок із собакою: 3 серія дивитися онлайн – 04.06.2021...
Невірна |Серія 16 |03.06.2021| 2021
Невірна: 16 серія дивитися онлайн – 03.06.2021...
Невірна |Серія 15 |03.06.2021| 2021
Невірна: 15 серія дивитися онлайн – 03.06.2021...
Невірна |Серія 14 |02.06.2021| 2021
Невірна: 14 серія дивитися онлайн – 02.06.2021...
Продається будинок із собакою | 04.06.2021 | 2021

У серіалі Продається будинок із собакою 4 серія від 04.06.2021 Поліна з Валерою рятуватимуть Сема. Рана глибока, зачепило нирку і треба терміново робити операцію. Сам Валера не впорається, тому допомогу просить у Поліни. Чи впорається дівчина? І чи зможуть вони врятувати собаку батька? Після хороброго вчинку Сема і її порятунку в 4 серії Продається будинок із собакою 2021, Поліна перейнялася симпатією до цієї собаки. Усе ж таки це єдина жива істота, яка нагадує їй про батька. Дівчина запропонує Валері забрати пса собі для догляду за ним. Вона й бульйон йому приготує, і м’яку підстилку зробить. Може, Поліна й сама вирішить залишитися в рідному містечку й не продавати будинок? Фінальну серію дивіться онлайн у серіалі Продається будинок із собакою 4 серія від 04.06.2021 на сайті СТБ!

Дивитися онлайн всі серії серіалу Продається будинок із собакою

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close