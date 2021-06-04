У серіалі Продається будинок із собакою 2 серія від 04.06.2021 Поліна ніяк не може вирішити: продавати їй будинок чи ні. З одного боку, спогади про минуле, маму та приємні моменти з дитинства не дають їй віддати будинок у чужі руки. Та ще й із Валерієм проблеми… Чоловік не має змоги оперативно переїхати в інший будинок через брак коштів. До того ж неочікувано вияснилося, що герой серіалу Продається будинок із собакою 2021 всі роки відсутності Поліни допомагав її батькові, оплачував усі рахунки та намагався врятувати його життя. А ось з іншого боку, подруга Поліни Льоля постійно нагадує їй, для чого вона приїхала в рідну місто. Ба більше, вона переконує: Валерій намагається задурити їй голову, аби залишити будинок собі. Чи правда це? І що вирішить Поліна? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Продається будинок із собакою 2 серія від 04.06.2021 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Продається будинок із собакою – 3 серія від 04.06.2021