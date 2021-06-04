Чи можна почати нове, успішне й щасливе життя в невеликому містечку за Києвом? Про це довідається головна героїня Поліна в серіалі Продається будинок із собакою 1 серія від 04.06.2021. У дівчини було все: квартира в місті-мільйоннику, коханий чоловік і прибуткова робота. Але, як тільки Поліна зустріла свій черговий день народження, усе пішло шкереберть. Її хлопець Андрій, одружений бос, який роками обіцяв їй подати документи на розлучення, кинув Поліну і звільнив із компанії. З квартири дівчину виселяють. В 1 серії мелодрами Продається будинок із собакою без грошей у кишені й даху над головою Поліна залишиться ні з чим. У всій цій метушні їй подзвонив незнайомий чоловік із поганою звісткою: помер батько дівчини. Їй треба приїхати в рідне містечко, щоб вступити в спадок. І Поліна бачить у цьому чудову можливість дістати гроші від продажу сімейного будинку й купити нову квартиру в місті. Але чи відпустить її так швидко рідна земля? Дивіться онлайн серіал Продається будинок із собакою 1 серія на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Продається будинок із собакою – 2 серія від 04.06.2021