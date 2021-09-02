Дивіться завершення серіалу Полонена 8 серія від 02.09.2021 на сайті СТБ. Світлана, яка тепер знає всю правду про Олексія і Вадима, повертається в будинок Левчука. Діти раді приїзду дівчини, а Вадим обіцяє Світлані, що як тільки він вирішить всі справи по роботі, вони поговорять про їхні стосунки. У серіалі Полонена 2021 Лара ніяк не може прийняти той факт, що Вадим остаточно їй відмовив. Разом з братом Костею вони вирішують пограбувати Левчука, а допомогти їм в цьому збирається Олексій Аверін. Що задумала підла трійця? Дізнаєтеся просто зараз у фіналі мелодрами Полонена 8 серія від 02.09.2021 на сайті СТБ.

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