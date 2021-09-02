Ви дивитеся зворушливий серіал про сучасних Красуню та Чудовиська Полонена 7 серія від 02.09.2021 на сайті СТБ. Лара дізнається, що Світлана подала на розлучення зі своїм чоловіком. Дівчина намагається вигадати, як зробити так, щоб Аверіна ніколи не повернулася до Вадима. Вона просить свою вагітну подругу дати їй декілька знімків УЗД, щоб переконати Світлану, що у Лари та Вадима буде дитина. У серіалі Полонена 2021 Наталя починає народжувати. До неї в лікарню приїжджає її колега Ілля, і дівчина розповідає, від кого саме вона народила сина. Але чи стане Наталія визнаватися в цьому і Світлані? Дізнаєтеся просто зараз в серіалі Полонена 7 серія від 02.09.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 8 серія від 02.09.2021