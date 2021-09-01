Ви дивитеся продовження серіалу Полонена 6 серія від 01.09.2021 на сайті СТБ. Олексій розповідає Наталі про свій план. Як тільки він підпише договір з Боголєповим, то відразу ж виведе гроші в офшор і разом з Наталею вони полетять на острови. У серіалі Полонена 2021 Світлана не може позбутися спогадів про Вадима і її життя в особняку Левчука. Дівчина думає, що все, що відбувалося під час її «ув’язнення», виявилося брехнею і маніпуляціями. Однак незабаром Світлану знаходить приватний детектив, який розкриє їй очі на найголовніших чоловіків в її житті. Що Світлана дізнається від детектива? Дивіться просто зараз в серіалі Полонена 6 серія від 01.09.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Полонена

Дивитися онлайн серіал Полонена – 6 серія від 02.09.2021