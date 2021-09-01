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Video: Полонена: 5 серія дивитися онлайн – 01.09.2021

Дивитися онлайн серіал Полонена - 5 серія від 01.09.2021. Український фільм Полонена серія 5 вже на сайті
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Ви дивитеся серіал Полонена 5 серія від 01.09.2021, в якій Світлана вирішує повернутися до свого чоловіка Олексія. Дівчина все ще хоче зрозуміти, чи варто їй вірити в те, що розповів їй Вадим. Світлана починає розпитувати Олексія про ситуацію, яка колись виникла між ним і Левчуком, і чоловік намагається довести головній героїні серіалу Полонена 2021, що саме Вадим був причиною пожежі на складі. Щоб Світлана остаточно повірила в версію Олексія, він пропонує їй поговорити з журналістом, який колись написав статтю про те, що сталося з компанією «Аверін&Левчук». І Світлана погоджується на цю зустріч. Що їй розповість журналіст? Дивіться в мелодрамі Полонена 5 серія від 01.09.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 6 серія від 01.09.2021

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