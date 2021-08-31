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Video: Полонена: 4 серія дивитися онлайн – 31.08.2021

Дивитися онлайн серіал Полонена - 4 серія від 31.08.2021. Український фільм Полонена серія 4 вже на сайті
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Ви дивитеся український серіал про любов і ненависть Полонена 4 серія від 31.08.2021 на сайті СТБ. Вадиму вдається врятувати Світлану від зґвалтування. Левчук відразу ж звільняє і Костю, і Лару, розуміючи, що план з нападом на Свєту вигадала саме гувернантка. Ображена Лара дзвонить в поліцію і повідомляє, що Вадим утримує Світлану силою. У серіалі Полонена 2021 Ілля, колега і друг головної героїні, починає розпитувати Олексія про його дружину. Чоловік Світлани розповідає про нібито викидень жінки, але Ілля розуміє, що все це брехня. Хлопець ділиться своїми побоюваннями з Наталею і каже, що підозрює Льошу в пропажі Світлани. Що ж буде з героями мелодрами далі? Дивіться просто зараз в 4 серії від 31.08.2021 серіалу Полонена на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 5 серія від 01.09.2021

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