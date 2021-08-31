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Video: Полонена: 3 серія дивитися онлайн – 31.08.2021

Дивитися онлайн серіал Полонена - 3 серія від 31.08.2021. Український фільм Полонена серія 3 вже на сайті
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Ви дивитеся неймовірно зворушливий серіал Полонена 3 серія від 31.08.2021 на сайті СТБ. Світлані вдається дивом врятувати Андрійка, який випадково впав в річку. Вадим, який вдячний дівчині за її благородний вчинок, запрошує її в будинок. Діти Вадима проявляють сильний інтерес до «родички» тата і починають з нею зближуватися. У серіалі Полонена 2021 Олексій продовжує пошуки Вадима у своєму рідному місті. Йому потрібно якнайшвидше знайти Світлану, оскільки інвестор Боголєпов готовий підписувати контракт тільки особисто з нею. Чи вдасться Олексію все ж таки відшукати дружину? Це ви дізнаєтеся просто зараз в мелодрамі Полонена 3 серія від 31.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 4 серія від 31.08.2021

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