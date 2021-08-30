Дивіться онлайн серіал Полонена 1 серія від 30.08.2021, в якій ви побачите сучасну історію Красуні та Чудовиська.

Світлана – власниця успішної фармацевтичної компанії, яка віддала управління фірмою своєму чоловікові Олексію. Півтора року тому у головної героїні трапився викидень на пізньому терміні вагітності, і відтоді вона вирішила відійти від справ і присвятити себе сім’ї. У серіалі Полонена 2021 Олексій з дружиною приходять на бал-маскарад, щоб познайомитися з великим інвестором. Світлана вирішує пройтися по околицях палацу, і до неї починає приставати п’яний гість. Світлана намагається звільнитися від нав’язливого кавалера, але до неї на допомогу приходить таємничий чоловік в масці. Як він змінить життя головної героїні назавжди? Дивіться в мелодрамі Полонена 1 серія від 30.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Полонена – 2 серія від 30.08.2021